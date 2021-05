Terrassen gaan open, maar zijn de weergoden ons goed gezind?

Eindelijk, vanaf morgen mogen we weer een terrasje doen. Maar gaan de weergoden het ons ook gunnen?

Neen, een kop koffie op een terras zal er zaterdagochtend niet meteen in zitten. “Je koffie dreigt aangelengd te worden met regenwater”, zegt Frank Deboosere. ‘s Ochtends komt er namelijk een regenzone vanuit Frankrijk aangewaaid, die vooral in het Westen voor flink wat regen zal zorgen en richting Nederland zal trekken. “Maar kort voor de middag zullen de eerste opklaringen al opduiken en tegen de avond halen we maxima van 16 à 17 graden. In het westen, waar de regenzone het eerst voorbij zal zijn, zit er zelfs lokaal een 18 graden in.” Die eerste terrasdag sinds lang, dat moet dus lukken. “Al zal er hier en daar wel een strakke wind staan, die lokaal zelfs 50 à 60 kilometer per uur kan halen.”

En zondag? “Zondag wordt een heerlijke dag, met maxima die kunnen oplopen tot 25 graden, in de Kempen zelfs 26 à 27 graden. Al zullen er ‘s ochtends aan de kust wel wat buien vallen en misschien zelfs een donderslag. Maar daarna krijgen we een voorsmaakje van de zomer, dankzij de wind die vanuit het zuiden warme lucht aanvoert.” Al zullen de terrasjes het vooral van de namiddag en de vroege vooravond moeten hebben, want tegen de avond komt er alweer een nieuwe lading buien aan en vergroot ook de kans op onweer, eerst in het westen en van daaruit over het hele land. “In de nacht van zondag op maandag zal het weer dan opnieuw keren en zullen de temperaturen een duik nemen”, aldus nog Frank Deboosere.