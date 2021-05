Corona-uitbraak bij 101-centrale in Antwerpen: “Gebouw is niet corona-proof”

Volgens welgeplaatste bronnen zijn er gisteren zeven personeelsleden van de 101-centrale van Antwerpen besmet geraakt met corona, zo blijkt uit testen die de federale politie zelf afnam. De zeven zijn huiswaarts gestuurd maar de rest van het personeel blijft voorlopig aan het werk zodat de dienstverlening voorlopig verzekerd is. Als de toestand verergert, kan het zijn dat andere provinciale noodcentrales het moeten overnemen.

Er is grote ontevredenheid bij de vakbonden over de zaak. “De 101-centrale huist in een gebouw waarvan de ramen niet open kunnen en de verluchtingsinstallatie alleen slechte lucht rond pompt”, zegt Joery Dehaes van het ACV. “De Arbeidsinspectie heeft vorige week nog een controle uitgevoerd en stelde dat dit gebouw niet corona-proof is en ook niet voldoet aan vele andere normen. De politie die elders mensen bekeurt omdat ze zich niet houden aan de maatregelen, heeft zelf amper aandacht voor de preventie van corona. Dat is betreurenswaardig”.

