Crisisoverleg in Sint-Truiden: meerderheidsfracties onderwerpen Veerle Heeren aan “kruisverhoor”

Sint-Truiden - De voortijdige vaccinatie van burgemeester Veerle Heeren en enkele mensen uit haar entourage laat sporen na in Sint-Truiden. Vrijdagnamiddag was er crisisoverleg over de positie van de burgemeester, meldt VTM Nieuws. “De burgemeester werd onderworpen aan een kruisverhoor.”

Komende maandag is er een extra gemeenteraad in de stad waar de burgemeester uitleg zal moeten verschaffen over waarom ze al in maart gevaccineerd werd. Daar is nu al een hele week commotie over in de stad. Maar voor het zover is besloten CD&V en de andere meerderheidspartijen N-VA en Open VLD, de burgemeester zélf al te ondervragen. Of Heeren het vertrouwen behoudt, zal ook van die meerderheid afhangen. Naar verluidt ging het erg stevig aan toe.

In de marge van dat overleg, wijst de oppositie op de rol van gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans, die ook voorzitter is van de CD&V-fractie. Volgens de oppositie werd ook zijn dochter vroeger gevaccineerd. “Daar is een goede reden voor”, zegt Stippelmans in VTM Nieuws. “Zij werkt als kinderverzorger en werd in die functie uitgenodigd tot vaccinatie.” Maar volgens VTM Nieuws zou de vrouw bij de gemeente werken bij de dienst Dierenwelzijn.

Bert Stippelmans. Foto: els

Intussen heeft Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters een onderzoek geopend. De gouverneur heeft vrijdag per aangetekende zending een brief met bijlagen ontvangen van Vlaams parlementslid en Truiens gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (Vooruit). Vandenhove kreeg via de lokale nieuwswebsite Trudocs gelekte documenten vanuit het Truiense vaccinatiecentrum in handen. Hij maakte de documenten ook over aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) en aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.

“Inmiddels gaf minister Bart Somers mij de opdracht het dossier verder te onderzoeken en te vervolledigen zodat na mijn onderzoek de minister een getrouw beeld krijgt van de situatie en gepast kan oordelen”, aldus gouverneur Lantmeeters in een persmededeling. Zoals gebruikelijk in dergelijke aangelegenheden werd het dossier voor verder onderzoek doorgestuurd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Bart Somers. Foto: BELGA

De gouverneur zal niet meer communiceren tot het resultaat van het onderzoek bekend is. De extra gemeenteraad van maandag is voor Lantmeeters geen deadline. Ik ga me niet laten opjagen en ga niet zomaar beslissen. We gaan de zaak niet snel snel doen zodat we maandag een beslissing hebben, zegt Lantmeeters aan Belga. Ik ga me niet door de politiek laten leiden, maar door de rechten van wie de klacht heeft neergelegd en tegen wie ze opgesteld is. Iedereen heeft recht op een goede behandeling.

Alle gouverneurs uitgenodigd

Minister Somers zegt dat hij de klacht intussen ontvangen heeft. De Open Vld-minister kondigt aan dat hij alle provinciegouverneurs zal samenroepen. Hij zal hen vragen om alle burgemeesters te wijzen op hun voorbeeldfunctie. De gouverneurs krijgen daarnaast ook de vraag alle klachten “grondig te onderzoeken”. “Die boodschap/opdracht werd ook al meegegeven aan de gouverneur van Limburg”, klinkt het op het kabinet-Somers.