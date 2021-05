Engeland wil Champions League-finale overnemen van Istanboel

Engeland is bereid om de Champions League-finale tussen de Premier League-clubs Manchester City en Chelsea van eind deze maand over te nemen van Istanboel, nu Turkije door de Britse gezondheidsautoriteiten beschouwd wordt als rode zone. Het was de Britse regering die het nieuws bekendmaakte.

Voor landen uit de rode zones gelden er heel wat reisrestricties. Als de finale toch in Istanboel gespeeld wordt, zouden alle spelers en staf, alsook de duizenden fans die hun team in Turkije wilden aanmoedigen, bij terugkeer in het Verenigd Koninkrijk immers tien dagen in quarantaine moeten.

“We hebben Turkije op de rode lijst gezet en dat heeft zijn gevolgen”, vertelde de Britse minister van Transport Grant Shapps. “De Engelse federatie FA is dan ook al met de Europese Voetbalconfederatie UEFA aan het onderhandelen om de finale in Engeland te spelen. Wij zijn klaar om die CL-finale te verwelkomen.”

Sinds eind vorige maand is in Turkije een derde lockdown van kracht, na een nieuwe golf van het coronavirus. De piek lijkt er intussen reeds bereikt, maar dagelijks worden er toch nog meer dan twintigduizend besmettingen vastgesteld. (belga)