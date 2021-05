Vlaamse cafébaas in Denemarken: “Coronapaspoort maakt het leven niet opnieuw normaal”

Heist-op-den-Berg -

In ons land laaide afgelopen week de discussie op rond de invoer van een coronapaspoort. In Denemarken is die er al: enkel wie negatief test, is ingeënt of recent genezen is mag een restaurant, café of theaterzaal binnen. Uitgeweken Heistenaar Dennis Vansant woont in Kopenhagen en runt er twee cafés: “We kúnnen nu werken, en dat is positief, maar het is zeker nog niet hetzelfde als voor corona.”