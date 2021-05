Schotse nationalisten op weg naar winst in lokale Britse verkiezingen

De Schotse nationalisten (SNP) van premier Nicola Sturgeon lijken af te stevenen op een grote overwinning bij de regionale parlementsverkiezingen. Bij een duidelijke overwinning komt een nieuw referendum over onafhankelijkheid dichterbij. Sturgeon beloofde dat te organiseren “als de tijd rijp is”.

Op basis van de geleidelijk binnenkomende uitslagen zei Sturgeon in Glasgow dat ze er “bijzonder veel vertrouwen” in heeft dat de SNP “op koers ligt voor een vierde opeenvolgende verkiezingsoverwinning”. “Als dat inderdaad de uitkomst van deze verkiezingen is, beloof ik vandaag om onmiddellijk weer aan het werk te gaan om dit land door de coronacrisis en naar een herstel te blijven sturen. En om als de tijd rijp is, dit land de keuze te bieden voor een betere toekomst.”

Brexit

De SNP veroverde zetels op de conservatieven en Labour, melden Britse media. Zo gingen de conservatieve kiesdistricten Edinburgh Central en Ayr naar de partij van Sturgeon, die wil dat Schotland weer deel uitmaakt van de Europese Unie. Edinburgh Central, waar het Schotse parlement staat, en Ayr golden als belangrijkste doelwitten van de SNP. Sturgeon zelf behield haar zetel in Glasgow en versloeg de Schotse Labour-leider.

De SNP wil het referendum over Schotse afsplitsing van het Verenigd Koninkrijk eind 2023 houden. Maar de Britse premier Boris Johnson heeft al gezegd de raadpleging niet toe te staan. Bij het vorige referendum in 2014 stemde 55 procent voor verblijf in het VK, maar dat was voor de brexit. De meeste Schotten waren tegen het Britse vertrek uit de Europese Unie.

De definitieve uitslag wordt in de loop van zaterdag verwacht.