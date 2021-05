Bestorming van Capitool gemist, olielozing door burger wel gezien: antiterreurdienst houdt zich met alles bezig behalve met terreur

Al bijna twintig jaar hebben de Verenigde Staten federale en regionale antennes die speuren naar terroristische samenzweringen. In al die tijd hebben ze er niet één ontdekt. Een reeks onthullingen brengt die peperdure ‘Fusion Centres’ nu steeds meer in opspraak. Ze lijken bevangen door paranoia tegenover burgers die zich apart gedragen, zoals ‘Juggalos’, en houden zich bezig met futiliteiten, zoals de mogelijke ontsnapping van Joe Exotic. Ze bespioneren alles wat beweegt, met opmerkelijk veel aandacht voor burgerrechtenactivisten.