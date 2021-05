Stuurloze raket stort dit weekend neer op Aarde

Een groot stuk van de ‘Long March 5B’-raket wordt dit weekend terug op aarde verwacht. Het toestel vliegt momenteel stuurloos door de ruimte, en zal ongecontroleerd neerstorten. Waar precies? Dat weet niemand.

Met 20 ton is de draagraket een van de grootste stuurloze objecten in decennia die hun terugkeer zullen maken in onze dampkring. Het toestel, van de Chinese ruimtevaartorganisatie, werd vorige week gelanceerd. Het moest een module van een nieuw te bouwen ruimtestation de lucht in sturen. Maar de draagraket raakte na de afkoppeling stuurloos. Het toestel zou dit weekend neerstorten op Aarde: de VS had eerder al verklaard het niet van zin was om de raket neer te schieten.

Waar en wanneer?

Waar en wanneer de raket verwacht wordt, is nog onduidelijk. Sommige berekeningen gaan uit van zaterdagavond tot zondag in de voormiddag. Volgens berekeningen zou het toestel landen tussen 41,5 graden noorderbreedte en 41,5 graden zuiderbreedte op onze aardbol. Dat is natuurlijk een gigantische oppervlakte. Alles van New York tot Sydney en daartussen dus.

Natuurlijk zal het toestel niet in zijn geheel neerstorten. Men gaat ervan uit dat het grootste deel zal opbranden in de atmosfeer. Maar metalen met een hoge brandtemperatuur zouden die fase wel eens kunnen overleven en neerstorten.