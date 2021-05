Elleboogstoten, sloten drank, cocaïne en seks: hoe Belgische verdediger Pat Van Den Hauwe niet kan ontbreken in boek over ‘bad boys’

Van kopstoten tot karatetrappen. Sommige voetballers zijn geen lieverdjes. Ook niet naast het veld. Daar durven ze weleens buiten de lijnen kleuren met gokken, mishandelen en ontvoeringen. In ‘FC De Criminelen’ bundelde schrijver Joost Houtman de beste verhalen van voetballers die tijdens of na hun carrière het juiste pad bijster raakten. Ooit gehoord van Pat Van Den Hauwe? Maak kennis met de beenhardste Belg die ooit in Engeland gespeeld heeft.