De match van de waarheid (bis): kan Waasland-Beveren tegen Seraing nog eens ontsnappen aan de degradatie?

De dood of de gladiolen. Ofwel: 1A of 1B. Waasland-Beveren heeft in de terugmatch van de barrages tegen Seraing (1-1) genoeg aan een 0-0 gelijkspel om volgend jaar opnieuw in de Jupiler Pro League aan te treden.

“Maar daar willen we niet op speculeren”, laat T1 Nicky Hayen al even in zijn kaarten kijken. Logisch, want de slechtste defensie van 1A kon in de reguliere competitie amper zes keer de nul houden. Kiest W-B vol voor de aanval of bouwt het toch enige voorzichtigheid in? De club wilde niets aan het toeval overlaten en overnachtte gisteren in Hotel Beveren. Vandaag vertrekken ze van daaruit richting het stadion, waar ze zich aan een erehaag van supporters mogen verwachten.

Waasland-Beveren heeft de voorbije jaren een reputatie als ontsnappingskoning opgebouwd. Ook dit jaar ontsnapte het pas op de slotspeeldag van de reguliere competitie aan de rechtstreekse degradatie nadat ze gingen winnen op het veld van OH Leuven. “Deze groep stond erop momenten dat ze er moesten staan”, vertelt Hayen. “Ik verwacht dat we er opnieuw zullen staan. Al moeten we elke wedstrijd met die mentaliteit starten.”

Een eventuele degradatie naar 1B zou een ramp zijn voor de Oost-Vlaamse fusieclub. “Iedereen snakt naar de verlossing”, vertaalt voorzitter Dirk Huyck perfect het gevoel dat leeft binnen de club. Speelt Waasland-Beveren volgend jaar opnieuw in 1A of verdwijnt het na negen seizoenen opnieuw naar 1B? Het antwoord kennen we zaterdagavond.