Vier jaar cel voor gepensioneerd acteur die dochters seksueel misbruikte

/ Antwerpen - De correctionele rechtbank heeft een gepensioneerd Antwerps acteur van 68 jaar, die vroeger nog gastrollen heeft gespeeld in tal van Vlaamse tv-series, veroordeeld tot vier jaar cel voor het seksueel misbruik van zijn twee dochters.

De oudste dochter, die nu 38 is, had in maart 2017 klacht met burgerlijke partijstelling ingediend. Ze verklaarde dat haar jongere zus, die vijf maanden eerder op 29-jarige leeftijd overleden was, in hun jeugd seksueel misbruikt werd door hun vader.

Psychische problemen

De vrouw vertelde de politie dat haar zus al heel haar leven met psychische problemen kampte. Enkele maanden voor haar dood was ze naar een traumatherapeute beginnen gaan en was het seksueel misbruik naar boven gekomen. Zo herinnerde ze zich onder meer dat ze als puber door hun vader en zijn vrienden na een theaterpremière verkracht zou zijn geweest.

De aantijging werd onderzocht, maar er kon niet met zekerheid besloten worden dat de groepsverkrachting had plaatsgevonden, omdat het mogelijk om een valse herinnering ging. Uit het onderzoek was wél duidelijk naar voren gekomen dat beide zussen in hun jeugd werden aangerand.

Doorzakken op café

Zo kuste vader zijn jongste dochter altijd op de mond en kneep hij ook eens in haar borsten. “Gewoon om te voelen”, verklaarde hij daarover. De man kroop ook geregeld bij zijn dochters in bed na een avondje doorzakken op café. Moeder moest hem geregeld van het jongste meisje afsleuren. Toen de oudste dochter acht of negen jaar was, had hij haar laten meespelen in een seksuele voorlichtingsfilm. De speurders die er fragmenten van hadden bekeken, noemden het onomwonden kinderporno.

Dominante vader

De zestiger erkende dat hij een dominante en tirannieke vader was die te veel dronk en dat zijn dochters daardoor een moeilijke jeugd hadden, maar hij ontkende dat hij hen misbruikt had. De rechtbank vond de feiten bewezen, want in tegenstelling tot wat hij beweerde, was het dossier niet enkel gesteund op de verklaringen van de oudste dochter, maar ook op verklaringen van vrienden, leerkrachten en therapeuten van de jongere zus en op haar notities en berichten. Ze had kort voor haar dood al de eerste stappen gezet om aangifte te doen.

De beklaagde moet zijn dochter een schadevergoeding betalen. De procureur vorderde zijn onmiddellijke aanhouding, maar de rechtbank ging daar niet op in.