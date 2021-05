Echte kipfilet, zonder dat de kip stierf: “kweekvlees” niet veel duurder dan echt vlees

Tegen volgend jaar kost een kipfilet van kweekvlees minder dan 2 dollar, belooft de CEO van het Israëlische vleesbedrijf Future Meat. Omgerekend is dat 1,66 euro voor een kippenborst van 110 gram. Dat is nog altijd net een tikje duurder dan wat er nu in de winkel ligt, maar met een essentieel verschil: er is geen kip voor geslacht, en toch gaat het om écht vlees. De aankondiging maakt van ‘kweekvlees’ plots een realistisch alternatief voor de vleesindustrie.

Bij kweekvlees worden onder plaatselijke verdoving enkele cellen weggenomen bij een koe, varken of kip. Die worden dan opgekweekt tot spier- en vetweefsel in een laboratorium, waarna je echt vlees hebt. Het is bedoeld als diervriendelijk alternatief – elk jaar worden wereldwijd zo’n 70 miljard kippen geslacht voor het vlees.

“Vooral voor flexitariërs zal het een verschil maken”, zegt CEO Hermes Sanctorum van Paleo, dat onderzoek doet naar ingrediënten voor vleesvervangers. “Die nieuwe prijsbeloftes maken de doorbraak concreter, al moet er in Europa nog wel een eerste aanvraag worden ingediend.” Alleen in Singapore ligt kweekvlees nu al in de winkelrekken.