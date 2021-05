Officieel: Kemar Lawrence verlaat Anderlecht en verhuist naar Toronto

De Jamaïcaan Kemar Lawrence (28) verlaat Anderlecht. De flankverdediger gaat met onmiddellijke ingang in de MLS spelen voor het Canadese Toronto, voor wie de competitie net begonnen is.

Lawrence wilde vooral dichter bij zijn familie zijn, zeker nadat zijn broer vorig jaar betrokken geraakte in een zwaar verkeersongeval. Lawrence bleef langer dan verwacht in Jamaïca en gaf toen al aan dat zijn privésituatie hem parten speelde. Taxi was nochtans een gewaardeerd speler en stond in totaal zestien keer in de basis en scoorde daarbij één keer.

Lawrence speelde voor zijn komst naar Anderlecht reeds in de MLS voor de New York Red Bulls.