Hier staat een ‘megaterras’ klaar met plaats voor 400 man

Oostakker / Gent - Een terras heropenen na al die maanden is geen ­sinecure, en al helemaal niet in ’t Boerenhof in Oostakker, nabij Gent. Daar is, ondanks de verplichte anderhalve meter tussen de tafels, plaats voor liefst 400 mensen. Zo’n megaterras vraagt om een heus masterplan.

De buitenruimte van ’t Boerenhof is ingedeeld in drie ruimtes: ‘het terras’ in de tuin met buitenbar, ‘de luifel’ met terrasverwarming aan zo goed als elke tafel en ‘de Breughel’ waar ook iets grotere gezelschappen (van hetzelfde huishouden) terechtkunnen. “De goesting is er en we zijn er volledig klaar voor”, zegt Ramcic. “Alles is coronaproof en een groot deel ook waterproof dankzij ons uitschuifbaar dak en de grote parasols. Het weer, dat blijft toch onze grootste zorg.”

De menukaart is vrijwel ongewijzigd gebleven. “We hopen natuurlijk dat de mensen niet in de regen gaan zitten als het hoofdgerecht en het nagerecht nog moeten komen. De mensen die eten zullen we daarom meteen onder een parasol zetten. Bij een drankje of een pannenkoek kunnen we toch iets sneller schakelen als het weer plots omslaat.”

In ’t Boerenhof zijn zaterdag al meteen twintig personeelsleden aan het werk. “In de keuken zal er vijf à zes man bezig zijn en buiten zijn we zeker met veertien. Ze hebben het ook gemist. Sommige mensen werken hier al meer dan tien jaar, eigenlijk zijn wij een grote familie.” De klanten mogen zich ook deel van die familie voelen. “De vaste klanten hebben al gebeld om hun plekje te reserveren. Ze willen het liefst onder de luifel zitten, ze weten al dat het daar lekker warm is. Ze krijgen die plaats ook, al moeten ze dan wel op tijd komen. (lacht)”