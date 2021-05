Genkse spelers blij met zege maar ook realistisch: “ Niet onze beste wedstrijd maar extreem efficiënt”

Niets dan tevreden gezichten bij Racing Genk. Logisch, het is niet iedereen gegeven de regerend landskampioen met droge cijfers, 3-0, huiswaarts te sturen. Maar voor euforie geen plaats bij de Limburgers.

Bryan Heynen: “Niet onze beste wedstrijd maar extreem efficiënt”

Kapitein Bryan Heynen was na afloop een gelukkig man. “Dit was niet onze beste wedstrijd maar we speelden extreem efficiënt. We hebben de kansen afgemaakt en tegelijk goed verdedigd.”

Genk speelde een moeilijke eerste helft, vond de middenvelder. “In de eerste helft vonden we moeilijk de vrije man. In de tweede helft hebben we het beter uitgespeeld waardoor er kansen kwamen. De goals? Die van Ito was een bom. Het is niet makkelijk vanuit die hoek maar de manier waarop hij het deed, was heel knap. Onze flanken waren goed op dreef. We weten dat we aan twee kanten een goede combinatie van spelers hebben. Ze werken heel goed samen en dat is een van onze kwaliteiten.”

Of er opnieuw spankracht is in de strijd om de titel? Heynen: “We gaan voor het hoogst haalbare maar tegelijk blijven we het match per match bekijken. We pakken wat we kunnen en gaan voor het hoogst haalbare.”

Kristian Thorstvedt: “Wij willen kampioen worden”

Kristian Thorstvedt scoorde de derde treffer voor Racing Genk. De Noor drukt meer en meer zijn stempel op het Genkse spel, ook met zijn op-het-randje-mentaliteit. “Wat moet ik daarover zeggen? Ik werk hard en ga stevig in de duels. Ik praat ook veel op het veld. Ik ga er vol voor, dat is mijn stijl. De coach moest me ook wel eens wegtrekken.”

Thorstvedt is helemaal opengebloeid bij de Genkenaren. “In het begin speelde ik lager, als een zes. Maar mijn beste positie ligt hoger, waar ik nu speel. Assisten geven, scoren, rond de box hangen. Daar ben ik het best in. De titelstrijd? Wij willen kampioen worden, daar moeten we voor gaan.”

Paul Onuachu: “In voetbal kan alles”

Paul Onuachu kroonde zich met zijn 31ste goal tot man van de match. “Onze eerste helft was niet zo goed”, vond de Nigeriaan. “Wij hadden niet genoeg balbezit. Aan de rust hebben de coaches een beetje bijgesteld. Wat ze zeiden? Compact blijven spelen en meer op de counter loeren. Het werkte perfect. We scoorden drie fantastische goals.”

Ligt de strijd om de titel nu weer open? Onuachu: “Nu weet je nooit wat er kan gebeuren. In voetbal kan alles, hé. Wij moeten gewoon focussen op onze wedstrijden en proberen alles te winnen.”

Met zijn 31ste goal gaat de Nigeriaan voorbij Wesley Sonck die destijds op dertig treffers bleef steken. Is er een gelijkenis? Onuachu: “Ik weet dat hij altijd een salto maakte na zijn goals. Of ik het ook wil doen? Ik heb het al twee keer gedaan maar ik moet uitkijken met mijn rug.”

John Van den Brom: “Gedaan wat we moesten doen”

“Dit is wat we wilden”, aldus een gelukkige Genk-trainer John Van den Brom na afloop van de match. “Dit team straalt uit dat ze elke wedstrijd kunnen winnen. Al is het niet zo gemakkelijk gegaan, want de eerste helft waren we matig aan de bal. We hadden moeite om de vrije man te vinden, want Club Brugge zette ons ook goed vast. We werden gedwongen de lange bal te hanteren richting niemandsland.”

De Nederlander herschikte in de rust zijn pionnen. “We hebben bijgestuurd in de rust”, klonk het. “Maar we werden ook geholpen door de score. Na de goal speelden we bevrijd. Toen heb ik wel genoten van de rest van onze match. Afgetekend winnen is voor ons mooi in die strijd om de tweede plaats. We hebben gedaan wat we moesten doen. Die twee laatste goals waren ook gewoon puur genieten.”

Conclusie? Van den Brom: “Dit was een geweldige avond voor ons! Je ziet gewoon onze uitstekende flow. Iedereen is blij en uitgelaten, ook in de kleedkamer. Daaraan voel je dat we op de goede weg zijn en dat we meer willen. Dat geeft zoveel vertrouwen aan de spelersgroep.”