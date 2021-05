Opvallend strenge Clement, ook spelers steken hand in eigen boezem: “We geven de goals zelf weg”

Het was een pijnlijke avond voor Club Brugge. Na de eerste helft leek er geen vuiltje aan de lucht, maar in de tweede helft stuitte het op een efficiënt Genk. Club Brugge start zo met één op zes aan de Champions’ play-off. Achteraf overheerste dan ook de teleurstelling bij blauw-zwart.

Philippe Clement: “Ik wil een reactie zien tegen Antwerp, want ik ben erg teleurgesteld.”

Het was een kwade en strenge Clement die na de wedstrijd voor de camera verscheen. “Ik sta hier heel kwaad. Zwaar teleurgesteld ook. In de eerste helft waren we licht dominant, niet dat we Genk naar huis speelden, maar we hadden wel beste kansen. Dat was aanvankelijk ook zo in tweede helft, maar dan scoort Genk. Je weet dat die ploeg zijn momenten grijpt. Maar ik ben heel teleurgesteld in de reactie van mijn team na de goal. We hebben al elf maanden heel hard gewerkt in alle omstandigheden en mijn team heeft telkens goed gereageerd. Oké, je kan niet altijd winnen, maar het kan niet dat je na een tegengoal als een pudding in elkaar zakt. Daar ben ik zwaar teleurgesteld in.”

“Het zit tussen de oren, want het is zeker geen fysiek verhaal. Dat weten we. We zijn ook niet gedomineerd of weggespeeld, dat had nog erger geweest. We hebben verschillende goede dingen laten zien, maar we hadden geen veerkracht en dat is nochtans waar deze club voor staat. Dat is iets waarover we de komende dagen zeker over zullen praten en ik wil een reactie zien tegen Antwerp. Een resultaat heb je nooit onder controle, maar je moet wel negentig minuten lang kwaliteit tonen, wat er ook gebeurt. Je moet blijven vechten, blijven strijden, maar dat was nu niet het gevoel. Ik zal in de komende dagen kijken wie klaar zullen zijn om dat donderdag te kunnen en te willen brengen tegen Antwerp”, klonk het opvallend streng.

Ruud Vormer: “We hebben het aan onszelf te danken.”

Met een gezicht op onweer stond Ruud Vormer achteraf voor de tv-camera’s. “In de eerste helft was er niets aan de hand. We spelen goed en hebben met Rits ook een grote kans. In de tweede helft geven we dan de goals weg. Waar het aan ligt? Geen idee. Bij hen vallen de ballen binnen. Ito knalt hem wel schitterend binnen, maar voordien verliezen we wel zelf de bal. Het ligt dus echt aan onszelf.”

Foto: Isosport

Door met één op zes aan de play-offs te beginnen is de kloof met de nummer twee Genk ondertussen flink geslonken. “Nog vijf punten. Daarom zijn deze play-offs zo spannend voor de mensen, door deze onzin. Maar het zij zo. We spelen gewoon een goede eerste helft, maar dan geven we het weg in de tweede helft. Of er nu meer druk is? Druk is er altijd, die hadden we vandaag ook.”

Simon Mignolet: “We mogen nu vooral niet panikeren.”

Ook Simon Mignolet zag zijn ploeg een degelijke eerste helft spelen, maar in de tweede helft ten onder gaan.“We wisten op voorhand dat het een moeilijke match zou worden. In de eerste helft hadden we controle en creëerden we de betere kansen,maar we scoren niet. In de eerste tien minuten van de tweede helft was het een gelijkaardig scenario, maar dan scoort Genk in de omschakeling. Na een half-half-moment schiet Onouachu hem goed binnen. Dat was een ideaal scenario voor Genk, want dan kunnen ze speculeren op de omschakeling. Daarna vonden we zelf de spirit niet meer om te reageren. Zij scoren dan nog twee keer en dan moet je accepteren. We wisten dat ze goede spelers hebben die een goal kunnen maken. Of het dan 2-0 of 3-0 wordt, maakt uiteindelijk weinig uit. Je moet daar doorkijken.”

“Of er nog genoeg vertrouwen in het team zit? Natuurlijk. We hebben die voorsprong uitgebouwd op basis van onze eigen prestaties. Maar in de play-offs worden die punten nu eenmaal gehalveerd en kunnen de andere ploegen snel dichter komen. Het is nu gewoon een kwestie van rustig te blijven, want als we beginnen panikeren, dan heeft dat geen zin.”