Crisisoverleg in Sint-Truiden: CD&V-fractie behoudt vertrouwen in Veerle Heeren

Sint-Truiden -

Als Bert Stippelmans (CD&V) maandag de digitale gemeenteraad van Sint-Truiden niet mag voorzitten, dan is die eer voor de 87-jarige ex-burgemeester Jef Cleeren. Als die niet zou kunnen, dan is het zelfs aan Ludwig Vandenhove (Vooruit). De CD&V-fractie behoudt alvast het vertrouwen in Veerle Heeren.