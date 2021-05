Real Sociedad met veel moeite voorbij tienkoppig Elche, Januzaj geeft belangrijke assist

Real Sociedad heeft vrijdag op de 35e speeldag in La Liga met veel moeite gewonnen tegen laagvlieger Elche. Januzaj en co wonnen tegen een tienkoppig Elche met 2-0.

Sociedad leek aanvankelijk een heel makkelijke avond te gaan beleven wanneer Elche-middenvelder Guti al na elf minuten een rode kaart kreeg na een flinke tackle op het been van Andoni Gorosabel. Elche moest dus nog 80 minuten met tien verder. Sociedad had het moeilijk maar leek in minuut 29 toch op voorsprong te klimmen via Nacho Monreal, die na een slordige fase in de zestien de bal hard binnentrapte. Na tussenkomst van de VAR werd het doelpunt echter afgekeurd, David Silva stond bij de opbouw een teen buitenspel.

Pas in minuut 72 klom Sociedad op voorsprong via centrale verdediger Elustondo na een goed aangesneden corner van Adnan Januzaj. In minuut 92 kon Oyarzabal de score nog verdubbelen tegen een lamgeslagen Elche. Eindstand 2-0.

Door de zege blijft Sociedad alleen vijfde. Elche blijft gedeeld voorlaatste met nog drie wedstrijden op de kalender.