Genk Ladies en Eendracht Aalst spelen gelijk na thriller in Scooore Super League

Op de vierde speeldag van play-off 2 in de Scooore Super League hebben Racing Genk Ladies en Eendracht Aalst vrijdag 3-3 gelijkgespeeld. Na een spektakelstuk viel de gelijkmaker van Genk pas diep in de toegevoegde tijd.

Eendracht Aalst leek al snel de wedstrijd dood te maken door twee goals in de eerste 20 minuten. Justine Blaven (8.) opende de score en Yolande van Mingeroet (21.) verdubbelde even later voor Aalst. Genk kwam na rust vrij snel weer op gelijke hoogte na doelpunten van Merkelbach (51.) en Vandersanden (68.). Na een doelpunt van voor Aalst van Loes van Mullem in minuut 84 leek de wedstrijd beslist. Maar in de laatste seconden van de toegevoegde tijd kwam Genk Ladies alsnog langszij

Door het gelijkspel komen Aalst en Genk nu op een gedeelde leidersplaats in play-off 2 met elk 15 punten.