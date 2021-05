Twitter schort ook accounts op die boodschappen van Trump “doorgeven”

Twitter heeft deze week verschillende accounts opgeschort die het doel hadden om berichten van Donald Trump te posten. De voormalige Amerikaanse president zelf werd in januari permanent verbannen van zijn favoriete medium.

Het sociale netwerk bevestigde donderdag actie te hebben ondernomen tegen die accounts, nadat er in Amerikaanse media over bericht werd. Het gaat om accounts die boodschappen vanop Trumps nieuwe blog “From the desk” publiceerden.

“Zoals gespecificeerd in ons beleid ondernemen we actie tegen accounts die de bedoeling hebben om inhoud gekoppeld aan een opgeschort account te promoten”, klinkt het bij Twitter.

Trump werd eerder dit jaar permanent van Twitter verbannen omdat hij de invasie van het Capitool had aangemoedigd, waar op dat moment de Senaat samenzat om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden officieel goed te keuren.

