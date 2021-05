PostNL en GLS vervolgd voor sociale fraude bij koeriers

Zowel PostNL als GLS wordt vervolgd door de correctionele rechtbank omdat hun pakjesbezorgers op structurele wijze sociale fraude zouden plegen. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

In februari raakte al bekend dat de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) onderzoeken voert naar onderaannemers die voor PostNL pakjes bezorgen in ons land en geen btw of belastingen betalen. In interne documenten werden zelfs namen ontdekt van bedrijven die al failliet waren verklaard en toch nog als erkende onderaannemers in ons land pakjes leverden voor PostNL.

Los van die BBI-zaken belanden PostNL en concurrent GLS nu op de beklaagdenbank voor sociale fraude met hun pakjesbezorgers. Beide bedrijven zijn gedagvaard, net als een aantal onderaannemers. Het Mechelse arbeidsauditoriaat ziet voldoende aanwijzingen van structurele fraude, waarbij vermoedelijk de arbeidsomstandigheden voor de chauffeurs ronduit slecht zijn. Zo is er sprake van zeer lange werkdagen, weinig respect voor de COVID-maatregelen en wordt het personeel onderbetaald. Ook is er mogelijk sprake van schijnzelfstandigheid.

Het arbeidsauditoriaat heeft Bpost uitgenodigd voor verhoor als mogelijk benadeelde partij. Op vrijdag 21 mei houdt het Mechelse arbeidsauditoriaat een themazitting over de sociale fraude bij de pakjesbezorgers.