Niet zomaar een voorsmaakje van de Champions League-finale: als Manchester City vanavond van Chelsea wint, is het kampioen

Sinds woensdagavond weten we wie op 29 mei in het Turkse Istanbul zal strijden om de beker met de grote oren. Toeval wil dat de twee tenoren van de Champions League-finale net vandaag ook tegenover elkaar staan in de Premier League. En hoewel het waarschijnlijk geen waardemeter wordt voor wat we eind mei te zien zullen krijgen, wordt Manchester City - Chelsea vanavond toch een wedstrijd met het nodige pigment.

Zo krijgt Manchester City de kans om tegen The Blues zijn derde titel in vier jaar helemaal veilig te stellen. Eigenlijk konden Kevin De Bruyne en co. vorig weekend al zeker zijn van de titel indien stadsgenoot United verloor van Liverpool, maar supportersprotesten gooiden roet in het eten. Geen probleem, want nu kan City gewoon op het veld kampioen spelen. Winnen tegen Chelsea vanavond staat immers gelijk aan de titel.

Foto: Pool via REUTERS

Maar een sinecure wordt het niet, want de Londenaren zijn herboren onder Thomas Tuchel en barsten van het vertrouwen nadat ze eerder deze week Real Madrid uit de Champions League kegelden. Ook is het de vraag in hoeverre beide teams vanavond alle troefkaarten op tafel zullen gooien. Over exact drie weken kijken ze elkaar immers al opnieuw in de ogen in wat voor beide ploegen veruit de allerbelangrijkste wedstrijd van het seizoen wordt. Doordat een competitienederlaag voor beide teams dan weer geen drama zou zijn, zou het een vreemde wedstrijd kunnen worden die allesbehalve een indicatie is voor waar we ons op 29 mei aan mogen verwachten.

Revanche voor bekeruitschakeling

Wat misschien wel een extra trigger kan zijn voor Manchester City is de uitschakeling in de halve finale van de FA Cup medio april. Hakim Ziyech trok toen namens Chelsea vroegtijdig een streep door de quadruple-droom van City. Volgt vandaag deel 1 van Guardiola’s revanche?