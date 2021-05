Regering-Trump verzamelde in het geheim telefoongegevens van journalisten

De Trump-administratie heeft in het geheim de telefoongegevens verkregen van journalisten van de krant ‘Washington Post’, die schreven over beschuldigingen van Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016. Dat heeft de Amerikaanse krant gemeld.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie stuurde een brief naar verslaggevers Ellen Nakashima en Greg Miller, evenals voormalig verslaggever Adam Entous, waarin stond dat het hun persoonlijke en zakelijke vaste en mobiele telefoongegevens had ontvangen “voor de periode 15 april 2017 tot en met 31 juli 2017,” meldde de Washington Post.

Aan het eind van die periode schreven de drie verslaggevers een verhaal over Amerikaanse inlichtingendiensten die suggereerden dat Jeff Sessions, die later procureur-generaal werd onder Donald Trump, de campagne van Trump had besproken met de Russische ambassadeur. Moskou wordt ervan beschuldigd de kandidatuur van Donald Trump in 2016 op slinkse wijze te hebben gesteund, met als doel hem te laten winnen.

“Zeer verontrust”

De krant is “zeer verontrust door dit gebruik van overheidsmacht om toegang te krijgen tot de communicatie van journalisten”, zei hoofdredacteur Cameron Barr. “Het ministerie van Justitie moet onmiddellijk een onderzoek voeren naar deze inmenging in de activiteiten van verslaggevers, die worden beschermd door het Eerste Amendement” van de Amerikaanse grondwet, zei hij.

De burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union zei dat het ministerie van Justitie de verslaggevers “bespioneerd” had “op basis van een opwelling van een regering”. “Dit had nooit mogen gebeuren,” aldus de ACLU. “Als de regering journalisten en hun bronnen bespioneert, brengt dat de persvrijheid in gevaar.”

Het ministerie van Justitie zei dat het de “standaardprocedures” met betrekking tot het verzoek heeft gevolgd. In de brieven aan de verslaggevers werd niet verduidelijkt waarom de gegevens in beslag waren genomen.