Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “Politie zal zacht handhaven”

De horecaterrassen mogen vandaag weer open. Na de heisa van vrijdag omtrent het al dan niet toegestane gebruik van plexiwanden, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) dat de politie “zacht zal handhaven”.

“We hebben met de politie afgesproken dat er zacht gehandhaafd zal worden”, aldus Verlinden op Radio 1. “Maar waar er gevaarlijke situaties ontstaan, zal er natuurlijk wel ingegrepen worden. De politie zal daarover oordelen op basis van de feiten en de plaatselijke context: ze zullen rekening houden met de voorbereidingen die de uitbaters genomen hebben. Als te veel mensen toch te dicht bij elkaar zitten, en er een risico voor de gezondheid is, dan wordt er uiteraard ingegrepen.”

Ook wat het sluitingsuur betreft (het Overlegcomité ordonneerde 22 uur, maar verschillende burgemeesters lieten al verstaan dat het ook wat later mag, red.), vertrouwt Verlinden naar eigen zeggen “in de burgemeesters en het inschattingsvermogen van de lokale besturen: zij kennen hun pleinen als de beste. De bedoeling is vooral om alles in veilige banen te leiden. Of klanten om vijf voor tien nog iets mogen bestellen? De terrassen sluiten voor bezoekers om tien uur. Wie snel kan drinken, kan dus nog iets bestellen om vijf voor tien. Maar dan moet het wel snel gaan.” Uitbaters mogen hun terrassen na 22 uur nog wel opruimen, aldus Verlinden.

Verlinden wijst naar Raad van State

Verlinden geeft toe dat de communicatie rond het plexiglas ongelukkig was. “In het protocol van de overheid en de sector stond dat de tafels wel dichter bij elkaar mochten staan, maar dat klopt niet”, zei ze. Dat het ministerieel besluit pas vrijdag gepubliceerd kon worden ligt aan het feit dat het advies van de Raad van State pas donderdagavond om 21.45 uur binnenliep, aldus Verlinden. De minister benadrukte wel dat alle regels al in het ontwerp-MB stonden op 29 april. De burgemeesters hebben die tekst via de gouverneurs toen ook al ontvangen, zei ze.

De minister zei de frustratie van de horeca-uitbaters te begrijpen. Het item zal dinsdag op het Overlegcomité ook op de agenda staan, klonk het, “gezien de vele vragen”, al blijft de veiligheid wel primeren. “Uiteraard willen we zoveel als mogelijk mensen de kans geven om een terras te doen, maar het moet veilig kunnen. We moeten luisteren naar wat wetenschappers en experts zeggen, om toch voorzichtig te blijven. Er liggen nog meer mensen in de ziekenhuizen en op intensieve dan een jaar geleden.”