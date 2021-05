Organisatoren van ‘La Boum 2’ organiseren zaterdagavond opnieuw feest in Brussel

Brussel - L’Abime, de actiegroep die achter de organisatie van het uit de hand gelopen ‘La Boum 2’ zat, organiseert zaterdag opnieuw een evenement. Met een feest op het Brusselse Flageyplein willen ze het einde van de avondklok vieren.

De avondklok verviel vrijdag, en werd vervangen door een samenscholingsverbod voor groepen van meer dan 3 personen. Tot vreugde van L’Abime, dat die versoepeling van de coronamaatregelen zal vieren met een bijeenkomst op het Brusselse Flageyplein zaterdagavond.

“De bevolking mag ’s nachts opnieuw buitenkomen! En dat moeten we vieren”, schrijft L’Abime op Facebook. “Afspraak daarom zaterdag van 20 tot 22 uur, om nogmaals duidelijk te maken dat zingen, dansen en feesten voor ons ESSENTIEEL is. Haal jullie instrumenten boven, vermom je als clown, breng bloemen of ballonnen mee, en laat ons er een moment van vreugde en gelach van maken!”