Vicepremier Vincent Van Peteghem erkent dat regering niet goed gecommuniceerd heeft over horecaprotocol: “We moeten daar uit leren”

Vicepremier Vincent Van Peteghem (CD&V) erkent dat de overheid vrijdag warrig gecommuniceerd heeft over het gebruik van plexiwanden op horecaterrassen. “Wat er gebeurd is, dat kan uiteraard niet. We moeten daar zeker uit leren”, klonk het vrijdagavond in ‘De Afspraak’.

Van Peteghem staat naar eigen zeggen nog altijd achter de beslissing van het Overlegcomité om de afstandsregels tussen gezelschappen op een horecaterras te behouden. “We zitten nog altijd niet in de situatie van vorig jaar, waar het aantal mensen op intensieve zorg en het aantal nieuwe besmettingen eigenlijk veel lager was dan vandaag”, zei hij.

Van Peteghem heeft echter ook begrip voor de frustratie van veel horeca-uitbaters over de warrige overheidscommunicatie. “Ik heb begrepen dat er wat verwarring is gekomen rond de protocollen die goedgekeurd waren, en dat is bijzonder jammer”, erkent hij. “Wat er gebeurd is, dat kan uiteraard niet. We moeten daar zeker uit leren. Volgende week is er opnieuw een Overlegcomité. De afspraken die we daar gaan maken – ook over de verdere opening van de horeca – moeten gewoon veel duidelijker zijn.”