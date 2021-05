Drie neonazi’s die mogelijk aanslag planden in verdenking gesteld in Frankrijk

Drie van de zes leden van een Franse neonazistische groepering die dinsdag werden opgepakt omdat ze plannen zouden gehad hebben voor een aanslag, zijn vrijdagavond in verdenking gesteld en in voorlopige hechtenis geplaatst. Dat heeft het Franse persagentschap AFP vernomen van bronnen binnen het gerecht.

Het gaat om twee mannen van 29 en 56 jaar oud en een 53-jarige vrouw. Ze zijn in staat van verdenking gesteld door een Parijse onderzoeksrechter voor “criminele terroristische samenzwering”, aldus de gerechtelijke bron. De drie andere personen die dinsdag werden opgepakt, nog eens twee mannen en een vrouw, zijn vrijgelaten.

Het zestal werd dinsdag opgepakt in de Franse departementen Doubs en Bas-Rhin in het kader van een opsporingsonderzoek naar de extreemrechtse groepering ‘Honneur et nation’. Volgens bronnen dicht bij het dossier zou de groep ervan verdacht worden een aanslag te hebben gepland, mogelijk tegen een vrijmetselaarsloge. Die plannen leken nog niet erg vergevorderd, maar de beweging zou wel bezig geweest zijn met opzoekingswerk over explosieven en verkenningen.

Volgens bronnen stonden sommige verdachten in contact met Rémy Daillet, een Franse complotdenker die vanuit Maleisië opereert. De man, een ex-politicus van MoDem tot hij in 2010 uit de partij werd gezet, zou ook betrokken geweest zijn bij de ontvoering van de kleine Mia vorige maand. Het kind is intussen teruggevonden.