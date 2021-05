Bart De Wever: “Regering moet terugkomen op regels over plexiglas op terrassen”

De regels over de plexischermen op de terrassen moeten worden aangepast. Dat heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zaterdagochtend gezegd op Radio 1.

De Wever kreeg vele vragen van horeca-uitbaters over de heropening van de terrassen, vertelde hij. “Als je dan ook het ministerieel besluit pas laat krijgt vrijdag en bijvoorbeeld de regels over het samenscholingsverbod gaan al om middernacht in, dan is het moeilijk natuurlijk.” De burgemeester zal de wet handhaven, maar zeker wat de plexischermen betreft, zal de politie met zachte hand optreden. “De regering moet terugkomen op dat besluit, want dat is eigenlijk niet te handhaven.”