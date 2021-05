Regen en getimmer door plexischermheisa deren eerste klant van nieuw café niet: “Ik heb vandaag maar 14 uur om ervan te profiteren”

Ieper -

In volle coronacrisis een miljoen euro investeren in een nieuwe zaak, de voorbije dagen 2.200 euro ophoesten voor plexischermen en op ‘T-day’ nog eens extra kosten moeten doen voor nieuwe ‘flexibele’ plexischermen tegen 8 uur. De opening van de nieuwe bruine kroeg ‘Øl’ bij de Menenpoort in Ieper had heel wat voeten in de aarde, maar de eerste klant stoorde zich niet aan het lastminutegetimmer en het miezerende weer. “Ik heb vandaag maar maximaal veertien uur om te profiteren van de terrassen.”