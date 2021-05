Federale regering kondigt twee steunmaatregelen aan voor zwaarst getroffen sectoren

De federale regering heeft zaterdag twee nieuwe steunmaatregelen aangekondigd voor een totaalbedrag van 335 miljoen euro voor sectoren die door de coronacrisis zijn getroffen. De maatregelen, die vrijdag in de ministerraad zijn goedgekeurd, zijn bedoeld om het economisch herstel te begeleiden, nu België zaterdag een nieuwe fase van de heropening in is gegaan.

Nu de Belgen vandaag opnieuw op de terrassen zitten, heeft federaal minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) beslist om aan ongeveer 182.000 werknemers in de horecasector betaalde vakantiedagen te garanderen. Dat doet hij door de jaarlijkse bijdrage te schrappen die horecawerkgevers betalen voor de jaarlijkse vakantie van hun werknemers.

Die bijdrage, meestal een paar duizend euro, valt eind maart bij de werkgevers in de bus en moet vóór 30 april worden betaald. In maart heeft de regering echter besloten de bijdrage met zes maanden uit te stellen. Maar na maanden van sluiting bevindt de horecasector zich in een penibele financiële situatie. De meeste werkgevers zullen de bijdrage dus niet kunnen betalen, legt de PS-minister uit in een persbericht.

Met de maatregel, die directe gevolgen heeft voor 27.000 werkgevers en 182.000 werknemers, is een bedrag van 110 miljoen euro gemoeid.

Verlaagde socialezekerheidsbijdragen

De andere maatregel dient om de creatie van nieuwe jobs te stimuleren door de socialezekerheidsbijdragen te verlagen met 12.000 euro. Zo wil de regering werkgevers steunen die vanaf het derde kwartaal van 2021 extra banen creëren. Diezelfde werkgevers zullen in aanmerking kunnen komen voor een tijdelijke vermindering van de socialezekerheidsbijdragen voor maximaal vijf werknemers per vestiging.

“De maatregel geldt voor alle bedrijven en sectoren. De economische moeilijkheden hebben immers niet alleen de sectoren getroffen die tijdens het grootste deel van de crisis gesloten moesten blijven. Iedereen moet goed kunnen starten”, benadrukt minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit).

De tijdelijke verlaging van de socialezekerheidsbijdragen zal 1.000 euro per werknemer bedragen. De zwaarst getroffen werkgevers kunnen aanspraak maken op een korting van maximaal 2.400 euro per werknemer. Bovendien moeten de werknemers voor wie deze vermindering geldt, aan de onderneming verbonden blijven zolang de steun wordt toegekend. Tijdens de periode zal de onderneming geen collectieve ontslagen mogen doen. De maatregel kost 225 miljoen euro.