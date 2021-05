‘De mol’ wordt zondag ontmaskerd: hoe schatten kijkers de drie finalisten in?

Fervente molloten jagen al enkele weken samen met de kandidaten op de saboteur die zo veel mogelijk roet in het eten probeert te gooien in De mol. Vorige week werd nog een bommetje gedropt toen finalisten Annelotte, Sven en Lennart bekenden dat ze alle drie afvaller Philip verdenken. De spanning zal zondag dus te snijden zijn, maar hoe schatten kijkers de kansen van de drie finalisten in? Wij zochten het uit op de Antwerpse Meir en polsten ook even op de redactie van Het Nieuwsblad.