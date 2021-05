Barcelona, Real Madrid en Juventus gaan niet akkoord met sancties van UEFA voor poging tot oprichten Super League

FC Barcelona, Real Madrid en Juventus hebben zaterdag in een gezamenlijke mededeling hun intenties verdedigd om, zoals vorige maand bekend werd gemaakt, een Super League op te richten. De drie topclubs halen ook uit naar de “bedreigingen” van de Europese voetbalfederatie UEFA.

Vrijdag raakte bekend dat de drie grootmachten in het Europese voetbal niet akkoord gegaan zijn met wat de UEFA herintegratiemaatregelen noemt voor de twaalf clubs die van plan waren een Super League op te richten. Barcelona, Real Madrid en Juventus moeten bijgevolg vervolging door de disciplinaire instanties van de UEFA vrezen.

Twaalf clubs (AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur) maakten in april bekend dat ze op korte termijn een midweekse topcompetitie wilden starten om zo 10 miljard euro te genereren. Ze waren nog op zoek naar drie clubs en wilden jaarlijks vijf ploegen uitnodigen. Maar het plan kreeg meteen heel wat kritiek, ook van de UEFA en FIFA, waardoor de clubs terugkrabbelden en het project werd afgeblazen.

De UEFA liet het hier niet bij en legde de twaalf teams “herintegratiemaatregelen” op, waarmee Barcelona, Real Madrid en Juventus niet akkoord gingen. De overige negen clubs gingen wel akkoord met de voorwaarden. De lijst met sancties is lang: zo zullen zij voor één seizoen vijf procent van hun inkomsten uit Europees voetbal moeten terugstorten aan de UEFA, die het geld vervolgens zal herverdelen. Als een teken van goeie wil moeten zij daarnaast 15 miljoen euro investeren voor de ontwikkeling van jeugdvoetbal in gemeenschappen in heel Europa.