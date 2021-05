De Croo: “Alle regels voor Europees coronacertificaat zullen begin juni uitgewerkt zijn”

Volgens premier Alexander De Croo zullen de nodige regels voor het Europees coronacertificaat tegen begin juni uitgewerkt zijn. Dat zei hij zaterdagmiddag bij VTM Nieuws. Dat certificaat moet de Europese bevolking toelaten om deze zomer weer vrij te reizen tussen de verschillende EU-lidstaten.

De Croo bevindt zich momenteel in Porto, voor een top met Europese regeringsleiders. Eén van de meest prangende dossiers die daar op tafel liggen, is dat van het Europese coronacertificaat. Maar volgens onze premier vorderen de onderhandelingen. “Begin juni zullen alle regels uitgewerkt zijn”, klinkt het.

“En die zullen voor heel Europa hetzelfde zijn”, benadrukt De Croo. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle lidstaten dezelfde definitie zullen hanteren of iemand al dan niet ‘gevaccineerd is’. “Dan moet iemand twee vaccins gekregen hebben binnen een bepaalde periode, zodat de werking verzekerd is.” Ook wie recent getest werd, zou op dezelfde manier behandeld worden. “Belangrijk”, aldus De Croo, “want misschien zullen sommige jonge mensen begin juni nog niet gevaccineerd zijn. Dan moet een test – onder bepaalde voorwaarden – dezelfde mogelijkheden als een vaccin bieden.”

Waarover nog geen consensus is bereikt, is hoe mensen die in het verleden besmet waren, behandeld moeten worden. “Dan is de vraag: hoelang geleden ben je besmet geweest? Welk vaccin moet je dan krijgen? We moeten ervoor zorgen dat de regels daarover in heel Europa dezelfde zijn”, aldus De Croo. “Het certificaat zal ons helpen om dat veel vloeiender te maken dan vandaag.”