Jonkies vs. Oude garde: hoe Anderlecht - Antwerp ook een duel tussen generaties is

Antwerp trekt morgenavond naar Brussel voor de kraker tegen Anderlecht. Het zal een strijd worden tussen de jonkies van Anderlecht en de ervaren mannen van Antwerp. The Great Old is de oudste ploeg van onze competitie met een gemiddelde leeftijd van 27,2 jaar terwijl die bij Anderlecht maar liefst vijf jaar lager ligt. Een clash tussen jong en oud.