Klaar voor de match van de waarheid: Yannick Carrasco in topvorm naar strijd om Spaanse titel

Dat wat we missen in Engeland, Duitsland, Italië en België is volop aan de gang in Spanje. De drie grootste ploegen - Atlético Madrid, Real Madrid en Barcelona - zitten in een spannende titelstrijd. Atlético staat met nog 4 speeldagen te gaan aan kop met 2 punten voorsprong op Real en Barcelona. Dit weekend gaat Carrasco op bezoek bij Messi en co. Daar kan de Rode Duivel de titelstrijd misschien wel beslissen, maar hoe belangrijk is de Belg voor Atlético?

De comeback van Carrasco

Toen Yannick Carrasco in 2018 voor een avontuur in China koos, zag het er niet naar uit dat hij drie jaar later weer in de Europese top zou meedraaien. De 27-jarige aanvaller maakte in 2015 de overstap van Monaco naar Atlético Madrid. Carrasco stond in zijn eerste seizoen niet altijd in de basis, maar belangrijk was hij wel. Hij werd de eerste Belg ooit die in een Champions League-finale scoorde, Atlético verloor met penalty’s, maar een seizoen later werd hij wel basisspeler. De Champions League was misschien net iets te hoog gegrepen, maar in zijn derde seizoen bij Atlético won hij wel de Europa League. In 2018 werd China enorm populair onder de voetballers, niet omdat het een goede competitie was, maar omdat het financieel plaatje aantrekkelijk was.

Het Verre Oosten

Axel Witsel was in 2017 één van de eerste Europese sterren die naar het Verre Oosten trok. Een jaar later volgden andere grote namen, waaronder Yannick Carrasco. Na twee jaar en een paar extra miljoenen keerde de jeugdspeler van Genk terug naar Spanje. Er werd niet veel verwacht van Carrasco, maar dit seizoen is de Belg weer van levensbelang voor Atlético. De Rode Duivel was in het begin van het seizoen geen basisspeler en hij mistte ook een aantal wedstrijden door blessures, maar uiteindelijk knok hij zich in de ploeg. Carrasco is niet meer weg te denken uit de ploeg van Simeone, al zeggen de statistieken dat niet. In 26 competitiematchen zit de Carrasco aan 5 goals en 8 assists. In de laatste vijf wedstrijden was de Belg betrokken bij 7 goals, ideale timing. Atlético staat eerste met maar 2 punten voorsprong op Real Madrid en Barcelona. Dit weekend kan Carrasco weer belangrijk zijn want zaterdag staat de kraker tegen de Catalanen op de planning. De laatste keer dat Atlético kampioen werd is alweer 7 jaar geleden.

Yannick Carrasco. Foto: ISOPIX

Barcelona in vorm

Met Thibaut Courtois in het doel werd Atlético Madrid in 2014 landskampioen. Toen werd de laatste en beslissende wedstrijd gespeeld in het Camp Nou. Door een 1-1 gelijkspel werd de hegemonie van Barcelona en Real Madrid eindelijk doorbroken. Courtois speelde een belangrijke rol en dat kan Carrasco nu ook doen, maar dat zal niet makkelijk worden. Barcelona is de laatste tijd in vorm en pakte maar liefst 54 op 63 sinds 5 december. In februari stond Atlético helemaal alleen op kop met maar liefst 10 punten voorsprong op Real en Barcelona. De match van zaterdag is nog belangrijker dan de clasico van een paar weken geleden. Barcelona kan over Atlético springen als het wint. Real heeft met Sevilla nog een taaie klant dit weekend.

Vervanger van Hazard

Niet alleen voor Atlético komt het goed uit dat Carrasco in vorm is, maar ook voor de Rode Duivels. Met het EK in zicht is het belangrijk dat alle spelers op hun best zijn. De kans dat Eden Hazard in topvorm is tijdens het EK is vrij klein. Hazard sukkelt sinds zijn komst bij Real met blessures en speelde deze week tegen Chelsea een draak van een wedstrijd. Ergens ook wel logisch als je weet dat hij dit seizoen nog nooit de volle 90 minuten speelde. Als Hazard niet topfit is op het EK zal iemand anders zijn positie moeten overnemen en dan lijkt Carrasco misschien wel de ideale vervanger. Beide heren hebben een actie in huis en kunnen een wedstrijd met een flits beslissen. Hazard is toch een niveautje hoger, maar als Carrasco op het EK zijn vorm van dit seizoen kan aanhouden dan is hij een waardige vervanger. Net als bij Atlético kan Carrasco belangrijk worden voor de Rode Duivels, maar dat is pas voor binnen een paar weken. Eerst staat Barcelona op de planning en misschien kan Carrasco voor het eerst in zijn carrière landskampioen worden.