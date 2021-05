Thomas Tuchel: “Ik weet niet of Chelsea een fout gemaakt heeft door De Bruyne te verkopen”

Jarenlang al slaan Chelsea-fans zich voor het hoofd dat ze bij hun club ooit Kevin De Bruyne van de hand gedaan hebben. Voor de topper tegen Manchester City pakt trainer Thomas Tuchel echter uit met een opvallende monoloog. “Ik weet niet of het een fout was om De Bruyne te verkopen.”

Het verhaal komt elke keer weer boven water als Chelsea en Manchester City elkaar in de ogen kijken. En nu dus opnieuw, nu de Engelse topclubs op één maand tijd twee levensbelangrijke duels uitvechten. Bij een zege in de competitiematch van zaterdag leidt kapitein Kevin De Bruyne het Manchester City van Pep Guardiola naar een derde titel in vier jaar tijd. Eind deze maand moet dan het summum volgen als de twee clubs opnieuw tegenover elkaar staan in de finale van de Champions League.

Alleen had De Bruyne zijn huidige carrière eigenlijk bij Chelsea en niet bij City moeten maken. Zij waren het die hem eerst naar Engeland haalden, maar toen hij onder coach José Mourinho uit de ploeg verdween, trok hij naar Duitsland. Hij werd uiteindelijk in januari 2014 definitief verkocht aan Wolfsburg, waar hij zoveel indruk maakte dat Manchester City anderhalf jaar later al bijna het viervoudige voor hem neertelde. Sindsdien is ‘KDB’ cruciaal voor de ploeg van Guardiola.

Maar Chelsea moet geen spijt hebben dat het De Bruyne heeft laten gaan, zegt Tuchel nu. “Het is nu makkelijk ervan overtuigd te zijn dat het een grote fout was hem te laten gaan, maar dat kan je eigenlijk nooit weten”, klinkt het bij de coach die Chelsea naar de finale van de FA Cup en de Champions League leidde. “Je weet niet wat er gebeurd zou zijn als hij niet teruggekeerd zou zijn van Chelsea naar Duitsland en dan opnieuw naar Engeland. Misschien had hij dat op dat moment wel net nodig. Een andere competitie, een andere uitdaging om misschien wel op zijn beste niveau ooit te raken en zelfs kapitein te worden voor zo’n geweldig en succesvol team bij Manchester City.”

Havertz en Werner

“Misschien zou De Bruyne hier wel hetzelfde parcours afgelegd hebben, als we hem toch bij Chelsea gehouden hadden en hij in de ploeg was geraakt. Het is moeilijk te zeggen. Maar wat ik je wel kan zeggen, is dat deze competitie hier een uitdaging biedt. Ofwel zet je de stap en pas je je aan, ofwel doe je dat niet. Maar als je het niet doet, haal je het hier niet. Daarom ben ik blij dat Timo (Werner, red.) en Kai (Havertz, red.) de stap hebben durven te zetten om naar hier te komen, uit hun comfortzone. Zij zitten er nu aan te komen. Dat is een proces dat bij de ene sneller gaat dan bij de andere. Maar zolang ze spelers van Chelsea zijn, zullen ze onze steun hebben.”