Rechterhand en later grootste criticus van Sovjetleider Gorbatsjov overleden

Ligatsjov was vooral bekend als de man achter toenmalig Sovjetleider Michail Gorbatsjov (foto). Foto: AFP

De Russische politicus Jegor Ligatsjov is vrijdag op 100-jarige leeftijd overleden in Moskou. Dat meldt het Russische staatspersbureau Stass. Ligatsjov was vooral bekend als de man achter toenmalig Sovjetleider Michail Gorbatsjov, van wie hij zich na de val van de Sovjet-Unie distantieerde.

Ligatsjov geldt onder meer als het brein achter de antialcoholcampagne van Gorbatsjov in de jaren ‘80, die de Sovjet-bevolking maar matig kon appreciëren. Hij stond hoog aangeschreven binnen de communistische partij CPSU en het Politburo, en werd al gauw de tweede man in het Kremlin na Gorbatsjov.

Maar naarmate die zijn liberalere politiek van glasnost en perestrojka – openheid en hervorming – uitrolde, keerde hij zich tegen de Sovjetleider en werd hij een van zijn scherpste critici. Hij zou zijn steun aan de intussen 90-jarige Gorbatsjov na de instorting van de Sovjet-Unie zijn “grootste persoonlijke fout” noemen.

Ook toen Boris Jeltsin aan de macht kwam, bleef Ligatsjov een gevreesd Kremlincriticus. Zo zou hij de toenmalige leider ooit tijdens een partijcongres hebben toegesproken met de woorden “Boris, je zit fout” nadat hij een volgens Ligatsjov verkeerde politieke analyse had gemaakt. Ligatsjov stierf vrijdagavond in een ziekenhuis in Moskou.