Minister Vincent Van Peteghem drinkt eerste pint aan zes procent BTW

De Pinte -

De terrassen kennen een druilerige heropstart. Horeca Vlaanderen en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) lieten het niet aan hun hart komen. In De Pinte, de thuisbasis van die laatste en alleen al voor de naam uitstekend gepast, dronken ze de eerste pinten aan een verlaagd BTW-tarief. Eén van de voornaamste maatregelen om de horeca een duw in de rug te geven. “Op deze manier houden we 450 miljoen euro bij de horecazaken en krijgt de sector zuurstof”, zegt Van Peteghem.