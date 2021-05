Een einde aan alle geruchten: Neymar verlengt zijn contract bij PSG tot 2025

Uitgerekend enkele dagen nadat hij teleurstelde in de halve finales van de Champions League tegen Manchester City, heeft PSG bekendgemaakt dat het contract van Neymar verlengd is tot 2025. Zo komt een einde aan de hardnekkige geruchten dat de Braziliaan vroeg of laat zou terugkeren naar Barcelona.

Neymar gaf onlangs te kennen zich nooit eerder zo gelukkig te hebben gevoeld in Parijs, maar tegelijkertijd bleven de geruchten over een terugkeer naar FC Barcelona de kop opsteken. Neymar maakte in 2017 nog de overstap vanuit Catalonië voor een slordige 222 miljoen en is ondertussen aan zijn vierde seizoen bezig in Parijs.

PSG en de Braziliaanse sterspeler werden deze week nog uitgeschakeld door Manchester City in de halve finale van de Champions League, maar zijn nog volop in de running voor een nieuwe landstitel. Ze gaat zondag op bezoek bij Rennes en Jérémy Doku op zoek naar een overwinning om op twee speeldagen van het einde in het spoor van leider Lille te blijven.