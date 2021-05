Pechvogel van het weekend: café Zeezicht gaat meteen weer dicht

Antwerpen - Café Zeezicht op de Dageraadplaats in Antwerpen is al zeker de pechvogel van het weekend. Omdat de koeling van de tapinstallatie zaterdagochtend kapot bleek te zijn, kwam er alleen warm bier uit de tapkraan. En dus sloten de uitbaters toch maar de deuren.

Speciaal voor het eerste terrasjesweekend zou café Zeezicht zaterdagochtend om 11 uur open gaan in plaats van om 12 uur. Maar het personeel ontdekte dat het bier niet koud was. “Deze week was er nog iemand langs geweest om de tapinstallatie na te kijken, maar we merkten bij het eerste rondje dat het bier warm was”, vertelt barman Simon Mertens.

“Waarschijnlijk is er iets misgegaan met de aansluiting van onze nieuwe luifel, die na het nazicht nog geïnstalleerd is. Daar moet iets fout gegaan zijn met de elektriciteit. Echt balen.”

Omdat de klanten toch vooral voor een fris pintje weer op een terras te gaan zitten, besloten de uitbaters om maar weer te sluiten. “We hopen dat de techniekers morgen langs kunnen komen. Vandaag lukte niet meer. De klanten begrepen het gelukkig wel en hebben vooral medelijden.”