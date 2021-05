Pretparken openen de deuren: bezoekers gillen en joelen op nieuwe achtbaan Kondaa in Walibi

Het is zaterdag niet alleen hoogtijdag voor de horeca, ook de Belgische pretparken mogen de deuren weer wagenwijd open zetten. In Walibi kunnen de eerste bezoekers eindelijk de splinternieuwe Kondaa uitproberen. Ritjes op de “hoogste en snelste achtbaan van de Benelux” gingen dan ook gepaard met veel gegil en gejoel. Maar het was ook al even aanschuiven om erin plaats te kunnen nemen.

Heel wat pretparken hadden gehoopt op een uitverkocht heropeningsweekend, maar voor de meeste parken zat dat er vrijdag nog niet in. Alle parken nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om een pretparkbezoek veilig te laten verlopen. Enkel de buitengedeelten van de parken zijn geopend en daar zijn verschillende maatregelen genomen om spreiding van bezoekers te garanderen. In pretparken geldt ook een mondmaskerplicht. Eetgelegenheden in de parken volgen dezelfde regels als de horeca en mogen dus geen plexiwanden plaatsen op terrassen.