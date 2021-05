Barcelona en Atlético Madrid scoren niet in topper: Spaanse titelstrijd blijft razend spannend

Niemand slaagde erin de netten te doen trillen en dus valt er geen winnaar te noteren in de Spaanse topper. Het werd een match met twee gezichten, waar Atlético de bovenhand nam in de eerste helft en Barcelona dan weer dominant was in het tweede bedrijf. Real Madrid kan zondag de lachende derde worden. Mits winst tegen Sevilla - vierde in de stand – kan het gedeeld aan de leiding komen met de rivalen van Atlético.

Geen enkele competitie waar het nog zo spannend is als in Spanje en ook na de topper tussen Barcelona en Atlético blijft dit zo. De bezoekers uit Madrid moesten hun voorsprong van drie punten verdedigen op Barcelona. De match kon wel eens een schaakspel worden, waar beide teams vooral geen tegengoal wensten te pakken.

De eerste helft kwam dan ook traag op gang, maar toch schoot Atlético het scherpst uit de startblokken. Het eerste kleine kansje was voor Lemar, maar zijn schuivend schot kon Ter Stegen niet verontrusten. Vervolgens botsten Llorente, Suarez en een sterke Carrasco op Ter Stegen.

Reuzekans Messi

Hoewel Atlético het meeste kansen had, tekende Lionel Messi – wie anders – voor de grootste opportuniteit in de eerste helft. De Argentijn ging op wandel van op het midden van het veld, maar vond finaal Oblak op zijn weg. De weergaloze actie verdiende beter. Carrasco liet zich erdoor inspireren, hij liet Mingueza ter plaatse, maar wilde vervolgens te veel in de zestien. Weg kans. Rusten dus met 0-0.

?? | Als deze bal erin ging, was het één van de mooiste doelpunten van het jaar! ?? #BarçaAtleti pic.twitter.com/Of9T8rSAI5 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 8, 2021

In het tweede bedrijf ging het steekspel verder. Suarez tekende hoor het eerste waterkansje, maar Ter Stegen moest zelfs niet in actie komen. Moriba volgde zijn voorbeeld en schoot naast. Oblak stopte een kopbal van Pique en hield een vrijschop van Messi tegen.

Doelpunt afgekeurd

Even leek het alarmfase rood te worden bij Atlético, toen het plots tegen een 1-0-achterstand aankeek, maar Araujo werd teruggefloten voor buitenspel. Het sein voor de Madrilenen om met hand en tand het gelijkspel te verdedigen. Bijna kregen ze nog het deksel op de neus, maar Dembélé kopte finaal over en een vrije trap van Messi miste op een haar na doel.

Beide teams hielden elkaar in evenwicht en dus was een gelijkspel de logische uitslag. Atlético blijft zo voor minstens één dag alleen leider. Barcelona volgt op twee punten, net als Real Madrid dat zondag nog aan de bak moet. De Galacticos kunnen de lachende derde worden. Mits winst tegen Sevilla – de vierde in de stand – komen ze mee aan de leiding. Zeiden we al dat de titelstrijd razend spannend was? Wordt vervolgd…