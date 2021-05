Vlaamse regering verhoogt druk en legt ‘plan van de vrijheid’ zondag voor aan premier De Croo

De Vlaamse regering heeft een ‘plan van de vrijheid’ uitgewerkt dat zondag aan premier Alexander De Croo (Open VLD) wordt voorgesteld. In dat plan worden enkele concrete versoepelingen voorgesteld, met de datum waarop ze doorgevoerd worden.

Binnen de Vlaamse regering is er overeenstemming bereikt over een visie voor de weg naar de vrijheid. Die visie is gebaseerd op het feit dat steeds meer Vlamingen gevaccineerd zijn en de volgende maanden dus steeds meer mensen beschermd zijn tegen Covid-19. Het plan zal zondagvoormiddag aan de federale regering worden bezorgd en toegelicht door Jambon en de kernministers. Dinsdag komt het Overlegcomité bijeen.

Versoepelingen

Concreet wil de Vlaamse regering dat de maanden juli en augustus maanden van belangrijke versoepelingen worden, waarbij zowel rekening gehouden wordt met de nood aan meer sociale contacten, als met de vragen om perspectief in de evenementen-, sport-, cultuur- en jeugdsector. “Er zullen natuurlijk nog beperkingen zijn, maar de samenleving gaat wel open. Een zomer naar de vrijheid”, klinkt het. Na de zomer zouden dan ook die beperkingen kunnen wegvallen en keren we terug naar het normale leven.

De weg naar de vrijheid moet volgens de Vlaamse regering in vijf stappen gebeuren, met richtdata begin juni, begin juli, begin augustus, begin september en begin oktober. Het plan houdt rekening met de beschermingsgraad van de bevolking aan de hand van de toegediende vaccinaties en de bezettingscijfers in de ziekenhuizen en de intensieve zorg, klinkt het.

In een interview met deze krant had Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zaterdag al 1 oktober genoemd als datum waarop we onze vrijheid zouden terugkrijgen.

LEES OOK. Jan Jambon (N-VA): “Als alles goed gaat, hebben we op 1 oktober onze vrijheid terug”