Christian Benteke schenkt Crystal Palace het behoud met vroege goal tegen hekkensluiter

Op de 35e speeldag in de Premier League heeft Crystal Palace zaterdag mathematische zekerheid verworven over het behoud met een 0-2 zege bij hekkensluiter Sheffield United.

Palace ging meteen op zoek naar de voorsprong om het behoud te forceren en vond die via Christian Benteke (2.). Na amper 66 seconden was hij auteur van de snelle 0-1.

.@chrisbenteke heeft maar 6?5? seconden nodig om z'n 7?de van het seizoen te scoren! ? pic.twitter.com/PsN8fA3wFj — Play Sports (@playsports) May 8, 2021

Twee minuten voor tijd nam Eberechi Eze (88.) de laatste twijfels weg. Met 41 punten uit 34 wedstrijden kan Palace niet meer bijgebeend worden door nummer 18 Fulham, dat 27 punten telt na evenveel gespeelde wedstrijden. Sheffield is al enige tijd zeker van degradatie.

.@EbereEze10 liet het er wel heel easy uitzien! ?? pic.twitter.com/IUaJeMBKv0 — Play Sports (@playsports) May 8, 2021

Later op de dag (18u30) kunnen Manchester City en Kevin De Bruyne zich tot Engels landskampioen kronen. Als het op eigen veld wint van Chelsea, ook de tegenstander in de finale van de Champions League, dan is de kloof op drie speeldagen van het einde niet meer te dichten door eerste achtervolger en stadsrivaal Manchester United.