Politie valt binnen in café wegens overtreden van coronamaatregelen: klanten zaten binnen te feesten

Tienen - De politie is zaterdagnamiddag binnengevallen in Café Bij Pieter in Tienen, omdat de coronamaatregelen er overtreden werden. Het café zat vol met feestvierende mensen en ook buiten werd de social distancing niet nageleefd.

“Dit is echt wraakroepend”, klonk het bij voorbijgangers. “Heel de Tiense horeca doet zo zijn best en enkelingen verpesten het voor iedereen.” Burgemeester Katrien Partyka (CD&V), die zelf van een terrasje genoot op zaterdag, liet na klachten over het bewuste café de politie bellen. De interventie is nog steeds aan de gang.

Het is niet de eerste keer dat de uitbater van het café zich aan een fikse coronaboete mag verwachten. In maart vorig jaar viel de politie het café binnen omwille van een illegale opening. De uitbater ontkende dat, maar dit keer heeft hij wel heel duidelijk de coronamaatregelen overtreden.