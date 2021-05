Politie en burgemeester aanwezig op bomvol Flageyplein, maar “hier gaan chargeren heeft geen zin”

Brussel - Er zijn zaterdagavond meer dan duizend mensen bijeengekomen op het Flageyplein in de Brusselse gemeente Elsene. Ze troepen daar samen om het einde van de avondklok te vieren, zonder rekening te houden met de coronamaatregelen. De politie is aanwezig, maar laat voorlopig begaan. “Hier chargeren heeft geen zin.”

De honderden mensen maken er een groot feest van op het Flageyplein. Ze staan in een grote massa bijeengetroept en heel veel van de aanwezigen dragen geen mondmasker. Er weerklinkt luide muziek. De politie is aanwezig, net als burgemeester Christos Doulkeridis.

“Dit was te verwachten op de eerste dag dat de horeca opnieuw zou heropenen”, zegt de burgemeester. “We gaan bekijken hoe we via dialoog kunnen bemiddelen. Sommigen staan duidelijk open voor rede, anderen helemaal niet. Maar hier gaan chargeren met de politie heeft geen zin. We hebben gezien hoe dat kan uitdraaien (verwijst naar La Boum, red). We gaan met een aantal agenten beginnen opruimen en hopen dat de massa zo ook deels gaat vertrekken”

Aanwezig is ook de Franse Youtuber Loris Giuliano, die zich met zijn auto een weg probeerde de banen door de massa. Dat was onbegonnen werk door de enorme massa mensen, waardoor de politie hem erdoor moest leiden.

Niet alleen op het Flageyplein is enorm veel volk, ook in de straten errond zitten de terrassen vol mensen. Niet volgens de regels met slechts vier mensen aan een tafel, maar vaak met meer. Ook mondmaskers worden niet altijd gedragen.

Grote opkomst verwacht

“De bevolking mag ’s nachts opnieuw buitenkomen! En dat moeten we vieren”, schreef het Collectif de réappropriation intégrale – dat het evenement aanmaakte – op Facebook. De geldende avondklok liep vrijdagavond immers af, en werd vervangen door een samenscholingsverbod voor groepen van drie personen of meer (tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends). De organisatoren van La Boum hebben zich eerder vandaag achter het evenement geschaard, waardoor een grote opkomst nog meer verwacht werd.

