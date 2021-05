Mbaye Leye sanctioneert hardleerse Mehdi Carcela: “Als je te laat komt, train je alleen”

Mehdi Carcela ontbrak tegen AA Gent (2-1) door een schorsing, maar zelfs als de ervaren aanvaller speelgerechtigd was, dan had hij niet gespeeld. De reden is disciplinair. Carcela bleek het deze week niet al te nauw te hebben genomen met de stiptheidsregels.

“Mehdi staat er even naast”, zei Mbaye Leye na de 2-1-zege tegen de Buffalo’s. “Hij zou dus niet hebben gespeeld. Als je te laat komt, train je alleen. Discipline is essentieel. Hetzelfde geldt voor William (de naar de B-kern verbannen Balikwisha, nvdr.). Als je tegen mijn assistent (Patrick Asselman, nvdr.) uitvalt, dan val je tegen mij uit. Regels moeten gevolgd worden. Anders ga je maar ergens anders heen. Of Mehdi dan te laat is gekomen? Ja. Hij traint individueel, de hele week nog.”

Maxime Lestienne werd dan weer gepasseerd omwille van sportieve redenen. Voorts wijzigde Leye zijn basisploeg op vijf posities en liet hij de jongeren Allan Delferriere en Alexandro Calut starten. “Ik ben tevreden over die twee jonge gasten. Als ik zie hoe fier Allan hier was om te spelen. Sommige gasten vergeten dat gevoel weleens. Je moet niet denken dat je na zes matchen in de eerste ploeg van Standard een grote speler bent. Calut deed wat ik van hem verwachtte en speelde toch tegen Castro-Montes, dat is niet zomaar iemand. Delferriere trok zijn plan tegen een van de beste spitsen van de competitie. Het is een signaal naar iedereen ook dit. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Als je je bewijst, dan speel je.”