Schotse nationalisten stranden op één zetel van absolute meerderheid

De Scottish National Party (SNP) van premier Nicola Sturgeon heeft met ruime voorsprong de Schotse parlementsverkiezingen gewonnen. Dat heeft de kiescommissie in Edinburgh zaterdagavond meegedeeld. Met 64 zetels komen de nationalisten één zetel tekort om een absolute meerderheid te behalen.

Niettemin lijkt een meerderheid van het nieuwe parlement gewonnen voor de organisatie van een nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid. De groenen, die ook het referendum steunen, haalden ook acht zitjes in het 129 zetels tellende parlement in Edinburgh, zo blijkt uit de definitieve resultaten van de stembusgang van donderdag.

Bij een eerste referendum in 2014 wonnen de tegenstanders van onafhankelijkheid het pleit. De Britse regering van premier Boris Johnson wijst een nieuw referendum af, maar de nationalisten betogen dat het Britse vertrek uit de Europese Unie de situatie fundamenteel heeft veranderd. In Schotland was een ruime meerderheid tegen de brexit.

De Schotse Conservatieven boeken met 31 zetels een status quo. De socialisten van Labour verliezen twee zetels en komen uit op 22 volksvertegenwoordigers. De Liberal Democrats moeten één zitje prijsgeven en houden er nog vier over. De partij Alba van voormalig premier Alex Salmond lukte het niet een zetel in de wacht te slepen.

Met 66 procent was de opkomst de hoogste sinds het parlement in 1999 werd opgericht.