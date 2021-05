“Waar gaat het heen met Waasland-Beveren?”

Na negen jaar op het hoogste niveau is het alweer voorbij voor KVSR Waasland-Beveren. Voorganger SK Beveren was al een liftploeg par excellence – vijf degradaties/promoties in 40 jaar – en met Waasland-Beveren gaat het in het beste geval dezelfde kant op. In negen jaar 1A was een twaalfde plaats in 2016 het hoogst haalbare. Meer trainersontslagen en miraculeuze ontsnappingen dan wapenfeiten. De club bleef wel altijd financieel gezond, de beste prestatie van allemaal.