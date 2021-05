Weduwe van Kempense nazi-jager uit Netflix-hit ‘The Serpent’: “Hij zou zo trots zijn”

Lille / Gierle -

De best bekeken Netflix-reeks van het moment is The Serpent, een waargebeurd verhaal over de jacht op de Franse seriemoordenaar Charles Sobhraj in Thailand. Een van de figuren in de successerie van de Antwerpse regisseur Hans Herbots is de Kempense diplomaat en nazi-jager Paul Siemons uit Gierle (Lille). “Wat zou hij trots zijn, mocht hij dit allemaal nog kunnen zien”, zegt weduwe Nadine Lemoine (76).